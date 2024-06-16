آخر تحديث لأسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى.. اعرف عيار 21 بكام

سجلت أسواق الذهب والمجوهرات في مصر استقرارًا اليوم الأحد 16-6-2024، بالتزامن مع انخفاض الطلب على المعدن الأصفر بعد استقراره صباحًا، وسط ترقب المتعاملين لحركة العرض والطلب، خاصة مع إغلاق البورصات العالمية اليوم للعطلة الأسبوعية.

وأوضحت تقارير شعبة الذهب بالغرف التجارية ومؤسسة جولد بيليون لتداول الذهب، أن هناك استقرارًا واضحًا خلال تعاملات اليوم، حتى نهاية التداولات في أول أيام عيد الأضحى، إذ سجلت أسعار الشراء للذهب عيار 21 مبلغ 3140 جنيهًا دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وقالت شعبة الذهب، إن سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل الآن 3589 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر، ويستخدم في صناعة السبائك فقط.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في نهاية التعاملات اليومية نحو 3140 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 عند مستوى 2691 جنيهًا في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا في القاهرة والإسكندرية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وجاء سعر الذهب عيار 14 عند نحو 2093 جنيهًا للمستهلك.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وشهد سعر الجنيه الذهب في مصر استقرارًا اليوم، عند مستوى 25 ألفًا و120 جنيهًا، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21.