«بيطري الشرقية» يتابع ذبح 1500 أضحية مجانا داخل المجازر الحكومية

كشف اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، عن ذبح 1500 أضحية مجانا داخل المجازر الحكومية، خلال يومي عيد الأضحى أمس واليوم، لافتًا إلى فتح المجازر بالمجان لاستقبال المواطنين لذبح أضاحيهم و التصدي لمحاولات الذبح بالشوارع.

وقال مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، في بيان: إن المديرية واصلت إشرافها الطبي لذبح وتجهيز وتعبئة اللحوم الخاصة بالجمعيات الأهلية «حياة كريمة - الأورمان - تحيا مصر»، بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح أنه تفقد، مجازر «القنايات - بردين- منياالقمح - شلشلمون - الجديدة - ههيا - أولاد صقر - كفر صقر - الإبراهيمية- مشتول السوق - إنشاص الرمل - بلبيس - أبو حماد - القرين»، برفقة مدير عام الصحة العامة والمجازر، و مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، لمتابعة سير العمل داخل المجازر واستقبال أضاحى المواطنين مجانًا والكشف على الأضاحي قبل الذبح، ثم الكشف على اللحوم بعد الذبح .

ذبح عدد 1500 أضحية داخل المجازر الحكومية

و أشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه جرى ذبح عدد 1500 أضحية داخل المجازر الحكومية بالمجان خلال أول وثاني ايام عيد الأضحى المبارك.

وشدد على تفعيل غرفة العمليات المركزية بمديرية الطب البيطري والفرعية بالإدارات الخارجية التابعة للمديرية بالمراكز المختلفة داخل المحافظة لتلقي الشكاوي وتفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز شئون البيئة لضبط حالات الذبح خارج المجازر المخصصة لذلك مما يتسبب في تلوث اللحوم والبيئة بمخلفات الأضاحي، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.