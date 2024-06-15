فتح مجازر محافظة الجيزة بالمجان للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى

اتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات خلال عيد الأضحى المبارك، للتسهيل على المواطنين وضمان مرور الاحتفالات دون أي معوقات.

إجراءات للحفاظ على البيئة

وأعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تحفيزًا لهم على ذبح الأضاحي فى المجازر، حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.

حظر ذبح الأضاحي في الشوارع

وشملت قرارات محافظ الجيزة حظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية، وفي حالة المخالفة يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك وتغريم المخالف نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله.

حظر إقامة شوادر

وأصدر محافظ الجيزة قراراً بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مشيرا إلى أنه في حالة المخالفة يتم تغريم المخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

وكلف المحافظ إدارتي شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات، بتحرير المحاضر ضد المخالفين لقرارات حظر الذبح في الشوارع، والإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري. بالإضافة إلى حظر نقل وحفظ جلود الهدى والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح. كما تُفرض غرامة على المخالف بواقع مبلغ ٥ آلاف جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة، مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطري بالمحافظة، مشيرًا إلى وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور. بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بكافة القرارات المنظمة لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية وتوقيع الغرامات المالية المقررة عليهم.