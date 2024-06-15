مجازر ذبح الأضاحي مجانا بالجيزة في انتظار المواطنين.. اعرف أماكنها

رفعت محافظة الجيزة كفاءة المجازر المتاحة بالمجان خلال أيام العيد للتسهيل على المواطنين ولمنع الذبح بالطريق العام حفاظا على البيئة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لمراقبة الأسواق والحفاظ على مستوى النظافة بمختلف القطاعات على أن يصطحب المضحى الجزار الخاص به.

ورديات لمتابعة سير العمل بالمجازر في الجيزة 2024

وكشفت محافظة الجيزة أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة للمجازروتوفير الكميات الكافية من الأختام والمادة السرية الملونة لختم المذبوحات، إلى جانب أدوات النظافة والمطهرات، لافتا إلى أنه من المقرر الدفع بورديات لمتابعة سير العمل بالمجازر ورصد المخالفات بالشوارع، بالتنسيق مع الأحياء والمراكز والمدن وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

أماكن مجازر ذبح الأضاحي مجانا في الجيزة 2024

جاءت أماكن مجازر ذبح الأضاحي والتي سيتم فتحها للمواطنين مجانا في محافظة الجيزة 2024 كالتالي:

- مجزر المنيب بشارع المدبح.

- مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق.

- مجزر منشأة القناطر بشارع السوق.

- مجزر وردان في قرية وردان بمنشأة القناطر.

- مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية.

- مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.

- مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية.

- مجزر ناهيا بالمريوطية.

- مجزر البدرشين بمدينة البدرشين.

- مجزر الحوامدية بمنطقة السوق.

- مجزر سقارة بالبدرشين.

- مجزر الشوبك الغربي بالبدرشين.

- مجزر العياط.

- مجزر المتانيا بالعياط.

- مجزر الصف.

- مجزر أطفيح بشارع السوق.

- مجزر القبابات بأطفيح.

- مجزر البرمبل بأطفيح.