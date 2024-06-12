مواعيد عمل مجازر القاهرة لذبح الأضاحي خلال أيام العيد.. تقدم الخدمة مجانا

أعلنت محافظة القاهرة عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، فتح 6 مجازر على مستوى المحافظة، لاستقبال المواطنين الراغبين في إتمام عملية ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحي.

مجازر محافظة القاهرة

وأضاف المنشور، أن الذبح يتم بشكل مجاني دون أي تكلفة مالية على المواطنين، مشيرا إلى أن المجازر موجودة في أكثر من مكان على مستوى المحافظة، في مناطق «البساتين، جيركو، السلام، الممتاز، طرة، حلوان».

كشف طبي على الأضاحي

وأكدت محافظة القاهرة، أن كل مجزر يوجد به عدد من الأطباء البيطريين لتوقيع الكشف الطبي على الأضاحي قبل بدء عملية الذبح، وذلك للتأكّد من سلامة الأضاحي الخاضعة لعمليات الذبح، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

مواعيد العمل في مجازر محافظة القاهرة

هذا ومن المقرر أن يتم فتح المجاز يوميا طوال أيام العيد، من الساعة 7 صباحًا وحتى 9 مساءً مجاناً.

مخالفات ذبح الأضاحي فى الشوارع

هذا وقد أكدت محافظة القاهرة، تطبيق عقوبة الغرامة البالغة 10 آلاف جنيه، على أي مواطن أو جزار يذبح الأضاحي في الشوارع والأماكن العامة.