صحة الشرقية: انتشار مكثف للجهاز الإشرافي لمتابعة انضباط العمل في العيد

انتشرت الفرق الإشرافية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية بمختلف الإدارات الفنية بالقطاعين العلاجي والوقائي، وإدارتي المتابعة والمراجعة الداخلية والحوكمة، لمتابعة انتظام سير العمل وتقديم الخدمة الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، ومراكز ووحدات الرعاية الأولية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

استراتيجية العمل أثناء فترة احتفالات عيد الأضحى المبارك

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، بإلى ن ذلك يأتي وفقاً لاستراتيجية العمل أثناء عيد الأضحى المبارك، والتي جرى وضعها خلال الأيام الماضية، لضمان انضباط منظومة العمل وتقديم خدمات طبية متميزة بجميع الفترات الصباحية والمسائية.

وأفاد، بأنه يجري المرور على الأقسام المختلفة بالوحدات والمستشفيات، بشكل دوري، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومستلزمات مكافحة العدوى، ومراجعة السجلات، والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة بأقسام الرعايات المركزة، والحضانات، والكلى، ومناظرة نسب الإشغال، والتأكد من تواجد القوى البشرية وفقاً للجداول المعلنة، وتعزيز الفرق الطبية في الأقسام الطبية الحرجة، وانتظام جلسات الكلى الصناعي، وعمل العيادات الخارجية والمسائية، والعمليات الجراحية، وجلسات التطعيمات الروتينية، وصرف الألبان المدعمة للأطفال، وتقديم الخدمات الصحية وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية المختلفة، خاصةً فحص المقبلين على الزواج، وغيره خلال أيام العطلة.

التواجد في أماكن تقديم الخدمة

وتقدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشكر لمديري الإدارات الفنية بالمديرية ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، ولجميع العاملين من الفرق الطبية والإدارية الذين التزموا بالتواجد بأماكن تقديم الخدمة خلال وقفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك، لتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية دون انقطاع بالفترتين الصباحية والمسائية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، مشددًا على أهمية بذل المزيد من الجهد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو المتغيبين والمقصرين بالعمل خاصةً خلال هذه الفترة.