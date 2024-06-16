مواعيد عمل قوافل «الصحة» الطبية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

أطلقت وزارة الصحة والسكان، 33 قافلة طبية في مُختلف محافظات الجمهورية تقدم خدماتها للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتبدأ غدًا وتنتهي في يوم 20 يونيو الجاري، ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات المواطنين في عيد الأضحى.

وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية، إلى أنّ القوافل الطبية تقدم خدمات الكشف والطوارئ وصرف العلاج مجانًا للمواطنين، وتحويل الحالات التي تستدعي إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

مواعيد عمل القوافل الطبية خلال عيد الأضحى

1. من الساعة 1 مساءً وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.

تخصصات القوافل الطبية

تضم القوافل الطبية العديد من التخصصات

1. تخصص الباطنة

2. تخصص الأطفال

3. تخصص الأنف والأذن

4. تخصص العظام

5. تخصص الجراحة

6. تخصص النسا والتوليد

7. تخصص الأسنان

8. تخصص الجلدية

9. خدمات الأشعة والتحاليل الطبية

10. تخصص الباطنة

11. تخصص الأطفال