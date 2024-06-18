فيلم الرسوم المتحركة Inside Out 2 يزيح Bad Boys من صدارة الإيرادات

تراجع فيلم Bad Boys: Ride or Die إلى المركز الثاني في قائمة الإيرادات بعد أيام تصدر خلالها شباك التذاكر، وذلك بسبب فيلم الرسوم المتحركة Inside Out 2 الذي تصدر قائمة الإيرادات على مدار الأيام الثلاث الماضية.

وحقق فيلم الأكشن إيرادات بلغت 12.3 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات المحلية التي حققها الفيلم في دور العرض بأمريكا على مدار 10 أيام لـ 112.2 مليون دولار.

ووصل إجمالي الإيرادات العالمية التي حققها فيلم Bad Boys: Ride or Die إلى 214.4 مليون دولار، وذلك بعد ما حقق الفيلم في السوق الخارجي إيرادات قدرت بـ 102.4مليون دولار، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

تفاصيل فيلم Bad Boys: Ride or Die

وبلغت ميزانية فيلم Bad Boys: Ride or Die حوالي 100 مليون دولار، والتي استعادتها في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية نفسها في الأسبوع الماضي، حيث تجاوزت إيرادات سلسلة أفلام الحركة الكوميدية حاجز الـ 100 مليون دولار.

الفيلم من إخراج عادل وبلال وتأليف كريس بريمنر وويل بيل، ومن بطولة النجمان ويل سميث ومارتن لورانس بجامب كلا من جو بانتوليانو، وفانيسا هادجنز، وألكسندر لودفيج، وباولا نونيز، وجاكوب سكيبيو، وجون سالي، ودي جي خالد