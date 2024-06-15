عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «تهدف لحشد دعم دولي لتفعيل رؤية كييف.. انطلاق أعمال قمة السلام في سويسرا بشأن أوكرانيا».

وتأمل هذه القمة في الوصول لتحقيق سلام ينهي الأزمة الروسية الأوكرانية وحربها الدائرة منذ 27 شهرا، يترقب العالم نتائج قمة السلام في أوكرانيا، والتي تستضيفها سويسرا، ويشارك فيها لفيف من الرؤساء والحكومات والوفود رفيعة المستوى بدعم وحضور من المنظمات الدولية الكبرى الراصدة لتطورات الأزمة.

تجديد دماء حشد دعم دولي لتفعيل رؤية كييف لتحقيق السلام

ومع تخطي تبعات حرب روسيا وأوكرانيا منذ اندلاعها حدود الدولتين، يزداد التعلق بنجاح القمة بإنشاء طريق مشترك ممزوج بالتفاهم وقابلية التناول بين طرفي الأزمة لتحقيق السلام في أوكرانيا، فضلا عن تجديد دماء حشد دعم دولي لتفعيل رؤية كييف لتحقيق السلام، والتي كشف عن نقاطها العشر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي نوفمبر 2022.

إلا أن قمة سويسرا الخاصة بالسلام في أوكرانيا تكتفي مؤقتا بثلاث نقاط من طرح زيلنسكي، مرتبطة بالأمن النووي والأمن الغذائي وضمان حرية الملاحة التي أعاقت حركة التجارة العالمية مع مناقشة القضايا الإنسانية الملحة التي لا يختلف عليها الجانبان الأوكراني والروسي في سعي دولي متواصل لإيجاد نقطة انطلاق لمفاوضات مرتقبة مقبلة تحت رعاية ميثاق الأمم المتحدة.