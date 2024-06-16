استمرار قمة سويسرا للسلام بين روسيا وأوكرانيا لليوم الثاني

سعت القوى الغربية ودول أخرى إلى التوصل إلى توافق في اليوم الثاني من قمة سويسرا، من أجل السلام بين روسيا وأوكرانيا، وتأكيد التكلفة البشرية للحرب المستمرة منذ أكثر من عاملين، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».

وكانت مسودة الإعلان الختامي لـ قمة سويسرا أشارت إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية، تعد غزوًا، في وقت ترفض موسكو ذلك الوصف، كما دعا اليوم الأول من القمة إلى استعادة سيطرة أوكرانيا على محطة زابوريجيا النووية وموانئها على بحر آزوف، كما دعا البيان إلى احترام وحدة أراضي أوكرانيا.

ما أغفلته مؤتمر سويسرا

وأغفل المؤتمر قضايا أكثر تعقيدًا تتعلق بالشكل الذي قد تبدو عليه تسوية ما بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أو ما إذا كان بوسع أوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أو طبيعة إدارة انسحاب القوات من الجانبين.

واجتمع زعماء العالم، بمن فيهم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والمستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في منتجع بورجينستوك الواقع على قمة الجبل، في محاولة لتعزيز الدعم الدولي لإنهاء الحرب.

إدانة الحرب الروسية الأوكرانية

وأعرب العديد من الزعماء الغربيين عن إدانتهم القوية للحرب الروسية الأوكرانية، ورفضوا مطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأجزاء من أوكرانيا كشرط للسلام، وهو مقترح، أعلنه بوتين مساء الجمعة الماضية.