تفاصيل الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 20 ألف معلم نهاية يونيو الجاري

كشفت مصادر حكومية، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، على وشك الانتهاء من إجراءات الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين معلمين جدد بوزارة التربية والتعليم خلال أيام، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن بدء التقديم للوظائف نهاية يونيو الجاري.

تخصصات معلم مساعد رياض أطفال ومعلم فصل

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» إن الإعلان عن المسابقة الجديدة للمعلمين، عبارة عن وظائف معلم مساعد رياض أطفال، ومعلم مساعد فصل، لافتة إلى أن المسابقة تتم بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضحت المصادر أن وزارة التعليم أخطرت الجهاز بالوظائف التي تعاني من عجز، والأماكن بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وبناء عليه سيتم تحديد عدد الوظائف الخالية قبل الإعلان عنها.

من 15 إلى 20 ألف معلم مساعد لسد العجز

أشارت المصادر إلى أنه وفقًا لطلب احتياجات وزارة التربية والتعليم، فإن إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن المسابقة سيشمل عدد وظائف يتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف وظيفة، في تخصصات معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد فصل، سيتم اعتماد تعيينهم وربطهم على موازنة العام المالي الجديد 2024-2025 مع بداية شهر يوليو 2024، لسد العجز في هذه التخصصات ومثلها.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، قد أصدرت بيانًا أكدت فيه على عقد بروتوكول تعاون بين الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي لـ«التنظيم والإدارة»، بشأن إجراء مسابقة جديدة يتم الإعلان عنها بنهاية شهر يونيو الجاري، لتوضيح أعداد الوظائف التي لم يتم شغلها خلال المسابقات المنفذة لشغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم منذ شهر يوليو 2022.