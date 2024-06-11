بمرتبات 10 آلاف جنيه.. وظائف جديدة لخريجي كليات تكنولوجيا المعلومات

تواصل الإدارة المركزية للتدريب بوزارة الشباب والرياضة، بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إبرام الاتفاقيات مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل ووظائف لائقة للشباب والخريجين في كافة المجالات.

توقيع بروتوكول مع إحدى الشركات الخاصة

وقالت وزارة الشباب والرياضة، في بيان لها اليوم، إن الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، نجحت في توقيع بروتوكول مع إحدى الشركات الخاصة لتوفير العديد من فرص العمل والوظائف للخريجين من التخصصات المناسبة، وبمرتبات مجزية والعديد من المزايا التي تضمن للحاصلين على الوظائف كافة حقوقهم المادية والأدبية.

وظائف بإحدى الشركات الخاصة

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي كافة التفاصيل عن الوظائف التي وفرتها وزارة الشباب بإحدى الشركات الخاصة، من خلال مبادرة «توظيف مصر» وهي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف

- تطلب شركة امتنان للتعيين بها «Technical Support Specialist»

- مكان العمل: مدينة العبور – المنطقة الصناعية

- متطلبات الوظيفة:· بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- خبرة من سنة لسنتين في نفس المجال

إجادة تامة للغة الإنجليزية·

- الحد الأقصى للسن 28 سنة

الحقوق والمميزات للمتقدمين للوظائف

- رواتب مجزية، تصل مع الخبرة لـ10 آلاف جنيه

- مواعيد العمل من 8:30 صباحا إلى 5:30 مساء

- إجازة أسبوعية يوم الجمعة

- يوجد مواصلات

للتقدم يرجى ملء الاستمارة