«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة القبول المبدئي وموعد امتحانات وظائف معلم مساعد فصل

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن موقف المتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد «معلم فصل» للعام الثالث، وذلك في 8 محافظات، من حيث القبول المبدئي وموعد امتحاناتهم، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

موعد امتحانات وظائف معلم مساعد

وذكر بيان صادر عن الجهاز اليوم، أن المحافظات التي تم إتاحة الاستعلام لها هي، محافظات «المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الغربية، البحيرة، المنيا، أسيوط، وسوهاج»، ومن المقرر عقد الامتحانات لهم في الفترة من 3 أبريل حتى 1 مايو.

كما سيبدأ الجهاز بدءا من غدًا الاثنين حتى 2 أبريل المقبل امتحانات محافظات «القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، كفر الشيخ، الفيوم، دمياط، بني سويف، الإسماعيلية، الجيزة، السويس وبورسعيد».

يذكر أن الجهاز انتهى من امتحانات محافظات «الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، وأسوان»، خلال الفترة من 4 إلى 9 مارس من الشهر الحالي.

وناشد الجهاز جميع المتقدمين في مسابقاته بمتابعة صفحته على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».