بلينكن يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه يجب العمل المشترك لضمان وصول المزيد من المساعدات إلى غزة، والشعب الفلسطيني، سواء كانت بحرًا أو جوًا أو عبر البر، لافتًا إلى أن إيصال المساعدات هي مسؤولية الجميع باتخاذ خطوات لتذليل العقبات.

أنتوني بلينكن: يجب على إسرائيل الانسحاب من قطاع غزة

وأضاف بلينكن، خلال كلمته على هامش المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، أنه يجب على إسرائيل الانسحاب من قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات وسلامة العاملين من المنظمات الأممية في القطاع، وأن يكون هناك اتصال وتنسيق أكثر فاعلية، وتذليل العقبات أمام توفير الغذاء والدواء، وإعادة إعمار محطات المياه.

بلينكن: يجب على إسرائيل خفض عدد القتلى المدنيين

وأوضح أنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات مهمة لخفض عدد القتلى المدنيين، وحماية المستشفيات والمدارس والمنشآت الإنسانية، والمنشآت التي تستخدمها الفصائل للاختباء واستخدامها كدروع، متابعًا:«أعلم أنه ليس هناك وقت لتضييعه وهناك عشرات الآلاف من الفلسطينيين يُعانون بشكل يومي».