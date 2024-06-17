وكيل «صحة الشرقية» يقرر نقل 8 من العاملين بمستشفى ههيا لتغيبهم عن العمل

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى ههيا المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، ورفع درجة الاستعداد القصوى بها تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد المرور على مستشفى الإبراهيمية المركزي.

مراجعة الأدوية والمستلزمات الطبية

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى ههيا، يرافقه مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وقام بمتابعة تقديم الخدمة الطبية لحالات الطوارئ، موجها بزيادة عدد الكراسي المتحركة والتروليات بالاستقبال، كما اطمأن على عدم وجود أي نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة، كما تبين عدم تواجد 8 من المكلفين بالنوبتجية من الأطباء والصيادلة والتمريض، وقرر نقلهم خارج المستشفى وتوزيعهم حسب حاجة العمل.

التأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية

كما تفقد وكيل الوزارة قسم الأشعة للتأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية، خاصة الأشعة المقطعية، وقام بمناظرة سجلات التردد عليها، كما تابع انتظام العمل بقسم العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، والتي تسع 15 سريرا، وتعمل بكامل طاقتها، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

وتابع سير العمل في قسم العمليات الجراحية، وقام بمناظرة مؤشرات الأداء خلال الأشهر الماضية، موجهاً بتطوير الخدمة بالقسم، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، وإجراء العمليات الجراحية ذات المستوى الثالث.