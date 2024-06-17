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«الصحة»: نقل 27 حاجا مصريا إلى مستشفيات عرفات ومنى

كتب:

مريم الخطري
03:32 م | الإثنين 17 يونيو 2024
الدكتور حسام عبدالغفار

الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نقل 27 حاجًا مصريًا إلى مستشفيات المشاعر المقدسة في عرفات ومنى خلال أداء مناسك الحج، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وخروج أحد الحجاج بعد استقرار حالته الصحية، فيما يتلقى باقي المحتجزين الخدمات الطبية اللازمة تحت إشراف الفرق الطبية السعودية.

عيادات البعثة الطبية المصرية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ عيادات البعثة الطبية المصرية، ستواصل عملها عقب انتهاء الحجاج من أداء المناسك، وعودتهم إلى مقرات إقامتهم.

تقديم العلاج لـ17 ألف حاج

وكانت عيادات بعثة الحج الطبية المصرية، قد قدمت خدمات الكشف والعلاج لـ17 ألفًا و871 حاجًا مصريًا في فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، منذ بداية تفويج الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.