«القاهرة الإخبارية»: مطالبات في غزة بفتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح

قال مسؤولون فلسطينيون في غزة، إنهم يطالبون بفتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح، لتوفير احتياجات السكان لا سيما في شمال القطاع، حسبما أفاد نبأ عاجل على قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابع المسؤولون في تصريحاتهم التي نقلتها شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: «الوضع في شمال القطاع، مأساوي في ظل نقص الغذاء والأدوية».

وأكدوا أنَّ أكثر من 16 ألف طفل استشهدوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة.