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«القومي للمرأة» يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى

كتب:

حبيبة فرج
10:17 ص | الجمعة 14 يونيو 2024
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بموفور الصحة والعطاء.

المجلس القومي للمرأة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى

ودعى المجلس في بيانه، للرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يعينه الله على القيام بمهامه العظيمة لخدمة وحماية الوطن، متوجها بالتهنئة لجموع الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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