«القومي للمرأة» ينفذ أنشطة ثقافية لطلاب حي الأسمرات خلال إجازة الصيف

نفذ المجلس القومي للمرأة مجموعة من الأنشطة الثقافية والتوعوية لطالبات وطلاب حي الأسمرات بالقاهرة، بالتعاون مع مؤسسة ويل سبرنج للتنمية الاجتماعية، وبنك الإسكندرية، في مدرسة «تحيا مصر 2».

توعية 2000 طفل

ووفقا لبيان صدر عن المجلس، استهدفت تلك الأنشطة توعية ما يقرب من 2000 طفل وطفلة من أطفال حي الأسمرات، من الفئة العمرية من 6 سنوات إلى 12 سنة على كيفية احترام الآخر وحثهم على نبذ العنف مع الحرص على غرس القيم الإيجابية والأخلاق الإنسانية الحميدة بداخلهم.

تعريف مفهوم التغير المناخي

وعمل المجلس القومي للمرأة على تعريف الأطفال من الجنسين على مفهوم التغير المناخي والطاقة النظيفة، وكيفية توفير الطاقة ومدى أهميتها، وما هي مخاطر التغييرات المناخية على البيئة والأفراد، والتأكيد على مسئوليتنا كأفراد في الحفاظ على البيئة في ظل التطور المتسارع الذي ينعكس على المناخ بشكل ملحوظ، هذا كما تم تدريب الأطفال على بعض العادات الصديقة للبيئة.