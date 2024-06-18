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ممدوح موسى يشيد بـ«عصابة الماكس»: فيلم للأسرة كلها

كتب:

ياسمين محمود
02:08 ص | الثلاثاء 18 يونيو 2024
بوستر الفيلم

بوستر الفيلم

أشاد الإعلامي ممدوح موسى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بفيلم «عصابة الماكس» بطولة أحمد فهمي.

ونشر ممدوح موسى صورته وهو يجتمع مع لبلبة معلقًا: «دخلت أمبارح عيلة عصابة الماكس فيلم للأسرة كلها ضحكت ضحك جامد جدًا، مبروك لكل فريق العمل والإخراج والإنتاج».

أبطال فيلم «عصابة الماكس»

فيلم «عصابة الماكس» بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي، وأحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، وإخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.

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