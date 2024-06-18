طوارئ واستعدادات مكثفة لاستقبال الحجاج بمطار القاهرة الدولي

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة المحاسب مجدي إسحاق، حالة الطوارئ القصوى لاستقبال موسم عودة الحجاج من الأراضي الحجازية المُقدسة عقب الانتهاء من مناسك الحج والعمرة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وخصصت الشركة مجموعة من فرق العلاقات العامة لاستقبال الحجاج خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات، بهدف التيسير عليهم وتسهيل كل إجراءات الوصول.

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال الحجاج

وشهدت صالة الوصول بالصالة الموسمية للحج والعمرة زيادة أعداد الحجاج العائدين من الأراضي الحجازية المُقدسة، إذ تمّ تزويد الصالة الموسمية باستراحات مجهزة لاستقبال أسر الحجاج من مستقبليهم للحد من التكدس أمام صالات الوصول بمطار القاهرة الدولي.

وتمّ تزويد الاستراحات بشاشات عرض و إذاعة داخلية للإعلان عن مواعيد وصول الرحلات، كما تمّ تزويد الاستراحات بكافتيرات لتقديم كل الخدمات للمواطنين من منتظري الحجاج لحين عودة ذويهم من الخارج.

تزويد الاستراحات بكافتيرات وشاشات وإذاعة داخلية

ووفرت شركة ميناء القاهرة الجوي الأماكن المناسبة لأطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي مبنى الركاب رقم 2 والذي يستقبل حجاج الشركة السعودية، وحجاج الترانزيت، والصالة الموسمية للحج والعمرة والتي تستقبل حجاج الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، بهدف التيسير على الحجاج لتقديم الخدمات الطبية وخدمات الحجر الصحي للحد من انتشار الأمراض الفيروسية بين العائدين من رحلات الحج.

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران أعلنت بدء وصول رحلات الجسر الجوي لحجاج بيت الله الحرام من الأراضي الحجازية المُقدسة، معلنة تقديم كل التسهيلات اللازمة لعودة الحجاج، مشددة على ضرورة الالتزام بتنفيذ ضوابطها الخاصة بمواعيد التواجد بمطارات المدينة المنورة وجدة حرصاً على عودة الحجاج إلى بلادهم وأسرهم سالمين.