ألعاب نارية.. انفجار فضائي ضخم ينتظره العالم «يمكن رؤيته بالعين المجردة»

ظاهرة نادرة يشهدها العالم بين لحظة وأخرى، تتكرر كل 80 عاما، إذ سيشهد الفضاء انفجار نجمي يسمى «نوفا» مرتقب من الآن وحتى سبتمبر المقبل سواء بالليل أو النهار، ويمكن مشاهدته بالعين المجردة لفترة قصيرة من الزمن.

انفجار في الفضاء

يشاهد الأشخاص عرض الألعاب النارية السماوية، وذلك عندما ينفجر النجم المسمى بـ«القزم الأبيض»، ما يزيد من سطوعه عشرة آلاف مرة، حيث ينتظر علماء وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» وعلماء الفلك توثيق هذه الظاهرة وذلك مثلما حدث في كسوف الشمس والشفق القطبي الشمالي وفقا لما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية».

من المتوقع أن يحدث الانفجار في أي وقت سواء كان بالليل أو بالنهار، بدايةً من وقتنا هذا حتى سبتمبر المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة ناسا، حيث إن هذه العملية تتم من خلال سحب نجم قزم أبيض مادة شمسية من عملاق أحمر قريب، ما ينتج عنه ارتفاع الحرارة وأيضا الضغط الناتج عن ذلك بشكل كبير، وبالتالي تكون النتيجة انفجارا نوويا حراريا.

يجعل هذا الأمر القزم الأبيض يبدو أكثر سطوعا في السماء، ورغم ذلك إلا أنه لا يتفكك، حيث يعود النجم إلى سطوعه الأصلي بمجرد أن يتبدد الانفجار الذي يسمى بـ«نوفا»، وبعد ذلك تعمل قوة الجاذبية الهائلة للقزم الأبيض على سحب المواد المقذوفة من العملاق الأحمر، وذلك بمجرد أن يجمع القزم الأبيض ما يكفي من المواد، حيث تزداد الحرارة لدرجة أنها تسبب الانفجار.

ظاهرة نادرة

حدثت هذه الظاهرة النادرة من قبل في عام 1946، وهي عبارة عن دورة مستمرة منذ اكتشافها لأول مرة منذ أكثر من 800 عام، حيث إن القزم الأبيض يكون عبارة عن بقايا نجم ميت، يبلغ حجمه حجم الأرض تقريبًا ولكن له نفس كتلة الشمس.

يمكن روية هذا الانفجار بالعين المجردة في ليلة صافية، لكنه لن يبدو كأنه انفجار بل نجم آخر في السماء لم يكن موجودا من قبل، وفقا لوكالة الفضاء ناسا، مشيرة إلى أنه سيكون ساطعا للغاية، فيما سيتمكن أصحاب التلسكوبات والمناظير من رؤيته بشكل أفضل.