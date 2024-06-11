«ناسا» تكشف عن المكان الأكثر حرارة على الأرض.. لن تصدق كم بلغت؟

تشهد المنطقة العربية حاليا موجة شديدة الحرارة، تتسبب في اقتراب درجة حرارة بعض المدن من الـ50 درجة مئوية، مثل مدينة أسوان المصرية وجبل عرفات بالسعودية، ما جعل الكثيرون يتساءلون حول أعلى درجة حرارة سجلتها الأرض في التاريخ.

بيانات الأقمار الصناعية كشفت مفاجأة عن أكثر المناطق حرارة على وجه الأرض، حتى وجدوا أن هناك منطقتين أحدهما في آسيا وأخرى في أمريكا الشمالية، تصل درجة حرارة أحدهما إلى 80.8 درجة مئوية، بحسب موقع روسيا اليوم.

جاءت صحراء لوط الموجودة في إيران، بالمرتبة الثانية من حيث أعلى درجة حرارة لسطح الأرض في العالم، ففي عام 2002 وجتى 2019، وصلت هذه المنطقة إلى 70 درجة مئوية في بعض السنوات، بسبب أنها تقع بين مجموعة من الجبال، والتي تحبس الهواء الساخن فوق الرمال.

وذكر الموقع أنه في عام 2004 و2007 و2009، كانت صحراء لوط هي أعلى درجة حرارة على سطح الأرض.

تحليل خطير من وكالة ناسا

كانت وكالة ناسا قد أصدرت تحليلاً من برنامج الأقمار الصناعية الخاصة بها، يسمح باكتشاف أعلى درجات حرارة على سطح الأرض، وفجروا مفاجأة عن مكان غير صحراء لوط، يعتقدون أنّه أعلى بمقدار 10 درجات مئوية.

درجة الحرارة في صحراء سونوران

وهناك أيضًا صحراء سونوران، الموجود على الحدود الأمريكية المكسيكة، التي تتشابه درجات حرارتها مع صحراء لوط، ولا يوجد فيها فرصة للهواء في الارتفاع أو الانخفاض، ووصلت درجة الحرارة فيها إلى 80.8 درجة مئوية، بحسب وكالة ناسا الفضائية.

وتعد صحراء سونوران محاطة بالجبال، لذلك من السهل احتجاز الحرارة في الحوض الجاف، ما يؤدي إلى زيادة درجة حرارة الغلاف الجوي ودرجة حرارة الرقعة الأرضية.