حملة أمنية موسعة لضبط تجار الألعاب النارية في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من تحقيق النتائج الإيجابية التالية خلال حملاتها الموسعة لضبط المخالفين.

- ضبط مالك محل ألعاب بدائرة قسم شرطة السلام أول، وعُثر بحوزته على «كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام».

- ضبط بائع متجول بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وعُثر بحوزته على «كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام».

- ضبط عامل بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعُثر بحوزته على «كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام».

- ضبط عامل بدائرة قسم شرطة المقطم، وعُثر بحوزته على «كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام ».

- ضبط ربة منزل وعامل بدائرة قسم شرطة الشروق، وعُثر بحوزتهما على «كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام».

- ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعُثر بحوزتهم على «مليون و55 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام».

- ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وعُثر بحوزته على «كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.