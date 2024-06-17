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حملة أمنية موسعة لضبط تجار الألعاب النارية في القاهرة

كتب:

محمد بركات
01:08 م | الإثنين 17 يونيو 2024
ألعاب نارية- أرشيفية

ألعاب نارية- أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من تحقيق النتائج الإيجابية التالية خلال حملاتها الموسعة لضبط المخالفين.

- ضبط مالك محل ألعاب بدائرة قسم شرطة السلام أول، وعُثر بحوزته على «كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام».

- ضبط بائع متجول بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وعُثر بحوزته على «كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام».

- ضبط عامل بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعُثر بحوزته على «كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام».

- ضبط عامل بدائرة قسم شرطة المقطم، وعُثر بحوزته على «كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام ».

- ضبط ربة منزل وعامل بدائرة قسم شرطة الشروق، وعُثر بحوزتهما على «كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام».

- ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعُثر بحوزتهم على «مليون و55 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام».

- ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وعُثر بحوزته على «كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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