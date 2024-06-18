السلطات السعودية تحدد موعد فتح تأشيرة العمرة بعد نهاية الحج

موعد فتح تأشيرة العمرة بعد الحج من بين الأمور التي يرغب المسلمون حول العالم في معرفتها، من أجل التخطيط للسفر إلى السعودية، ما كشفت عنه وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت سابق.

موعد فتح تأشيرة العمرة بعد الحج

وعادة ما تبدأ العمرة مرة أخرى بعد نهاية موسم الحج، الذي بدأ في 10 مايو الماضي، بحسب السلطات السعودية، التي أكدت أنه يمكن للمسلمين الحصول على تأشيرة العمرة طول العام، ما عدا فترة الحج وخلال أيام التشريق «الأيام الثلاث التي تلي عيد الأضحى المبارك».

وحول موعد فتح تأشيرة العمرة بعد الحج، فإنه بداية من يوم 11 يوليو 2024، عن طريق إصدار تصريح العمرة التي يمكن للمعتمرين استخراجها عبر تطبيقي نسك أو توكلنا، بحسب وزارة الحج والعمرة السعودية.

الحصول على تأشيرة العمرة بعد نهاية موسم الحج

ومع تحديد موعد فتح تأشيرة العمرة بعد الحج، يجب على المعتمر معرفة أن مدة صلاحية التأشيرة تكون 90 يومًا أي نحو 3 أشهر، بحسب السلطات السعودية التي أشارت إلى مدة التأشيرة قد تحسب من تاريخ إصدارها و ليس من فترة دخول المعتمر إلى المملكة.

وبعد انتهاء موسم الحج 2024، يمكن للراغبين التقديم على تأشيرة العمرة، من خلال عدد من الخطوات البسيطة عبر تطبيق نسك، وهي:

- بعد تحميل التطبيق اختيار «إصدار تصريح أداء عمرة».

- الدخول عبر منصة النفاذ الوطني من خلال كتابة رقم الهوية أو الإقامة

- اختيار الدولة، الجنسية، نوع الإقامة «دائمة أو مستقر في بلد آخر».

- الضغط على التقديم للتأشيرة الإلكترونية.

- ادخل البيانات المطلوبة وتأكد من دقتها.

- الضغط على مزودي الخدمة من المؤسسات المؤهلة لإصدار تأشيرة.

- تحديد نوع الباقة المناسبة، وتسديد قيمتها.

- الضغط على الموافقة، والانتظار حتى تصل التأشيرة الإلكترونية.