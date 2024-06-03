متى تفتح العمرة بعد الحج ومدة صلاحية التأشيرة؟.. تفاصيل وخطوات التقديم

مع اقتراب موسم الحج 2024، الذي تفصلنا عنه أيام معدودة، يتساءل الكثيرون من المسلمين حول العالم ‎متى تفتح العمرة بعد الحج، وكم مدة صلاحية التأشيرة؟ التي تعتبر من أهم شروط أداء المناسك وزيارة المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة.

وتجيب «الوطن» عن التساؤل الذي يشغل المسلمين حول العالم، حول ‎متى تفتح العمرة بعد الحج، وكم مدة صلاحية التأشيرة؟ وفق ما كشفت عنه وزارة الحج والعمرة بالسعودية وذلك في التقرير التالي:

‎متى تفتح العمرة بعد الحج ومدة صلاحية التأشيرة؟

ويمكن للمسلمين الحصول على تأشيرة العمرة طول العام، ما عدا فترة الحج وخلال أيام التشريق، وهي الأيام الثلاث التي تلي عيد الأضحى المبارك، وبحسب وزارة الحج والعمرة عن موعد فتح العمرة ستكون بعد موسم الحج 1445 والذي بدأ في 10 مايو الماضي، وينتهي في 13 يونيو الجاري.

كشفت الوزارة أن موسم العمرة الجديد يبدأ من يوم 11 يوليو 2023، وذلك من خلال إصدار تصريح العمرة والتي يمكن للمعتمرين استخراجها عبر تطبيقي نُسُك أو توكلنا.

وأوضحت «الحج والعمرة»، أن مدة صلاحية التأشيرة فأنها تكون 90 يومًا «3 أشهر»، وهي تحسب من تاريخ إصدارها وليس من فترة دخول المعتمر إلى المملكة.

وأكدت الوزارة أن القرارات هي لتسهيل وتنظيم على ضيوف الرحمن لأداء مناسك المقدسة، حيث يمكن للمعتمرين الاستفادة من فترة التأشيرة بالكامل.

خطوات التقديم على تأشيرة العمرة

وبعد انتهاء موسم الحج 2024، يمكن للراغبين التقديم على تأشيرة العمرة، والتي يتوقع أن تبدأ منتصف الشهر الجاري، من خلال خطوات بسيطة عبر تطبيق نسك وهي كالآتي:

- بعد تحميل التطبيق اختيار "إصدار تصريح أداء عمرة".

- الدخول عبر منصة النفاذ الوطني من خلال كتابة رقم الهوية أو الإقامة

- اختيار الدولة، الجنسية، نوع الإقامة "دائمة أو مستقر في بلد أخر".

- الضغط على التقديم للتأشيرة الإلكترونية.

- ادخل البيانات المطلوبة وتأكد من دقتها.

- الضغط على مزودي الخدمة من المؤسسات المؤهلة لإصدار تأشيرة.

- تحديد نوع الباقة المناسبة، وتسديد قيمتها.

- الضغط على الموافقة، والانتظار حتى تصل التأشيرة الإلكترونية.