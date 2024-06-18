شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بنجاح موسم الحج

تقدَّم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، وللمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا؛ بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1445هـ.

جهود السعودية في خدمة ضيوف الرحمن

وأعرب شيخ الأزهر، في بيان، عن تقديره لما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود لخدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم، وحرص المملكة على توفير كل الإمكانات لأداء مناسك الحج في جوٍّ من الوحدة والتآلف والطمأنينة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين، وأن يُديمَ علينا جميعًا نِعمَ الأمن والأمان والسلامة والرخاء والاستقرار.