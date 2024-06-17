ما هو التمتع في الحج وسبب تسميته بهذا الاسم؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية، التمتع في الحج وتفاصيله، تيسيرًا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

ما هو حج التمتع

وقالت «الإفتاء» إنّ التمتع هو أن يقدم الشخص العمرة على الحج ويتحلل بينهما؛ مشيرة إلى أن اسمه «تَمَتُّعٌ» لأن الحاج يتمتع فيه بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة.

حج التمتع

وأجابت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، على تساؤل هل إذا نوى الحاج التمتع في الحج فهل عليه أن يذبح في مكة أضحيته، قائلة إنه يلزم الحاجَّ المتمتعَ والقارنَ هديٌ، فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة منها في الحج وسبعة ببلده بعد الرجوع، وأما الأُضْحِيَّة فهي سنة، فإذا حج الإنسان متمتعًا أو قارنًا وأراد أن يضحي فله أن يوكل من يضحي عنه في بلده.

ومن جانبه، قال الشيخ على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن التمتع هو أن يقدم العمرة على الحج ويتحلل بينهما؛ ويسمى الآتي بهذا النُّسُك متمتعًا نظرًا لتمتعه بمحظورات الإحرام بين النسكين، مضيفًا أنه لا يجوز إدخال العمرة على الحج، وذلك بأن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة؛ لأنه لا يستفيد به شيئًا، بخلاف عكسه وهو القران حيث يستفيد بإدخال الحج على العمرة الوقوفَ بعرفة والرمي والمبيت.