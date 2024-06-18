مجدي يعقوب يوقع بروتوكول تعاون مع التأمين الصحي الشامل في أبحاث القلب

وقع الدكتور مجدي يعقوب، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، برتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، قائلا: «أتشرف اليوم بوجودي في أحد مراكز مشروع التأمين الصحي الشامل، المشروع الذي تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية».

وأضاف: «شهدت بداية هذا المشروع، والآن يسيرون بطريقة رائعة جدًا، ونرى ذلك اجتهاد الأطباء واهتمامهم بالشعب المصري بطرق فعالة وحديثة في القرن الحادي والعشرين، وهذا شيء رائع جدًا».

وتابع خلال زيارته المقر الرئيسي للهيئة العامة للرعاية الصحية في القاهرة، «الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عرض لنا الأفكار الجديدة ومدى التقدم الذي تحقق منذ بداية افتتاح الرئيس السيسي مشروع التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وكنت حاضرًا معهم منذ البداية وحتى الآن، فالمنظومة تسير بطريقة ممتازة جدًا».

الاستفادة من خدمات مؤسسة مجدي يعقوب في مجالات أمراض وأبحاث القلب

ويهدف البروتوكول إلى الاستفادة من خدمات مؤسسة مجدي يعقوب في مجالات أمراض وأبحاث القلب للكبار والأطفال، خاصة في التدخلات الطبية عالية المهارة مثل القساطر القلبية والجراحات، كما يتضمن البروتوكول تدريب الأطقم الطبية في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية على يد خبراء مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، للاستفادة من الخبرات العالمية للمؤسسة في تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والجودة للمواطنين.

واستطرد: «أهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل العاملين في الهيئة العامة للرعاية الصحية، لأن ما نراه هو شيء مُشرف أمام العالم، إن تقدم أي شعب ليس بمقدار ما يمتلك من مال، بل بمدى اهتمامه بالصحة والتعليم، وجود الهيئة العامة للرعاية الصحية هو احتفالًا للإنسانية والشعب المصري. أهنئ كل من ساهم بجهده في هيئة الرعاية الصحية، إنه شيء مشرف ومتقدم جدًا، ويشرفني أن أرى بنفسي ما يحدث وأن أكون جزءًا صغيرًا من هذا، للمساهمة في خدمة الشعب المصري من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية».

ومن جانبه، ثمَّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إشادة الدكتور مجدي يعقوب بمشروع التأمين الصحي الشامل ومنظومة هيئة الرعاية الصحية، ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بخدمات المشروع، مؤكدا أن إشادة شخصية عالمية مثل الدكتور مجدي يعقوب يعكس مدى التقدم والنجاح الذي حققته الهيئة في تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، ويعزز من ثقة المجتمع المصري والدولي في قدرات مصر الصحية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة

وأكد أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة، وهو القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، ويعتبر مشروع التأمين الصحي الشامل من أكبر المشاريع القومية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، موضحا أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعمل بجد واجتهاد لتنفيذ توجيهات القياة السياسية، في تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمصريين، مشيرًا إلى أن التعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب يعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه، ويستفيد القطاع الصحي من خبرات المؤسسة العالمية في تطوير الخدمات الطبية والتدريب المستمر للأطقم الطبية.