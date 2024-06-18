«الإفتاء» توضح كيفية رمي جمرات اليوم الثالث وعددها

بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، وثاني أيام التشريق، ومن المقرر أن يؤدي الحجاج رمي جمرات اليوم الثالث غدًا ضمن مناسك الحج.

بيان عدد جمرات اليوم الثالث

وأفادت دار الإفتاء بأنّ المطلوب فعله في أيام التشريق هو رمي الجمرات، حيث يتم رمي جمرة العقبة أول أيام العيد بسبعِ حصيات، أمَّا في أيام التشريق التي تلى يوم العيد يرمى الحاج فيها 3 جمرات الصغرى والوسطى والكبرى، في اليوم الأول والثاني ويختم برمى جمرات اليوم الثالث، كل واحدة بـ7 حصيات متعاقبات، ويُكبِّر الحاج مع كلِّ حصاةٍ، فيبدأ بالأُولَى، ويقف بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى يدعو الله مستقبل القبلة، ولا يقف بعد رمي الأخيرة.

رمى جمرات اليوم الثالث من المناسك

وتابعت الدار أنّ هذه الأيام تحوي مجموعة من مناسك الحج، ومنها: رمي الجمرات الثلاث، في اليوم الأول والثاني، ورمى جمرات اليوم الثالث، وهي: الجمرة الصغرى أو الدُّنيا، وهي أقرب جمرة من مسجد الخيف، والجمرة الوسطى، وجمرة العقبة الكبرى، والتي توجد في آخِر مِنى.

التعجل في رمي جمرات اليوم الثالث

وأوضحت الدار أنّ الحاج إذا تعجَّل وخرج مِن منًى في اليوم الثاني من أيام التشريق، ولا حرج عليه في ذلك، ويكون مجموع ما يرميه حتى ذلك الوقت 94 حصاة، حيث يرمي الحاج في أول أيام العيد 7 حصيات، ويرمي 21 حصاة في أول أيام التشريق، ويرمى كذلك في اليوم الثاني.

وورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «ثمَّ سَلَكَ الطَّريقَ الوُسْطى التي تَخْرُجُ على الجَمْرةِ الكُبْرى، حتى أتى الجَمْرةَ التي عند الشَّجَرةِ، فرماها بسَبْعِ حَصَياتٍ -يُكَبِّرُ مع كلِّ حصاةٍ منها- مِثْلَ حَصَى الخَذْفِ، رَمَى مِن بطْنِ الوادي، ثم انصَرَفَ إلى المَنْحَر» رواه الإمام مسلم.