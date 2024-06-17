«الإفتاء» توضح مجموع عدد الجمرات في أيام التشريق

رمي الجمرات من مناسك أيام التشريق الأساسية، إذ يستكمل بها ضيوف الرحمن مناسك الحج، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر العاشر من ذي الحجة، أي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، ويطلق عليها «أيام منى»، وهي الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ»، لذا نوضح فيما يلي، مجموع عدد الجمرات في أيام التشريق.

مجموع عدد الجمرات في أيام التشريق

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها، مجموع عدد الجمرات في أيام التشريق، قائلة إنها سبعين، منها سبع ترمى بها جمرة العقبة يوم العيد، وإحدى وعشرون تُرمى بها الجمار الثلاث، ثاني أيام العيد، وإحدى وعشرون تُرمى بها ثالث أيام العيد، وإحدى وعشرون تُرمى بها رابع أيام العيد، ويكون هذا العدد في حقِّ مَن يُتِمُّ ولم يتعجل.

الجمرات الثلاث

وتابعت «الإفتاء» خلال حديثها عن عدد الجمرات في أيام التشريق، أن مَن تعجل وأراد الخروج مِن منى إلى مكة في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو ثالث أيام العيد؛ فإنه يرمي جمرة العقبة سبعًا يوم النحر، وإحدى وعشرين لليوم الثاني، وإحدى وعشرين لليوم الثالث، فحينئذٍ يكون مجموعها في حقِّ مَن تعجل تسعًا وأربعين حصاة، لافتة إلى أنّ الجمرات الثلاث هي الجمرة الصغرى أو الدُّنيا، وهي أقرب جمرة من مسجد الخيف، والجمرة الوسطى، وجمرة العقبة الكبرى، وتوجد في آخِر مِنى.