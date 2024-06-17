أول أيام التشريق.. جزء أساسي من مناسك الحج وفرصة للتفكر والدعاء

يبدأ اليوم أول أيام التشريق، وهو مثل أيام شهر ذي الحجة، يوم مبارك يحرص المسلمون على حسن استغلاله، والدعاء والصلاة وممارسة أشكال مختلفة من العبادة فيه، ونشرت دار الإفتاء المصرية فتوى عبر موقعها الرسمي تتناول فيها كل ما يتعلق به.

أول أيام التشريق

وقالت الإفتاء أن اول ايام التشريق هو جزء من مناسك الحج، حيث تمثل هذه الأيام فترة من الفرح والعبادة بعد أداء الركن الأساسي للحج وهو الوقوف في عرفات. ويأتي أول أيام التشريق بعد يوم عرفة، الذي يعد أبرز أيام الحج حيث يتجمع الحجاج في مشهد تكريمي للرب والدعاء والتضرع إليه.

وأوضحت أن أول أيام التشريق يبدأ اليوم، لافتة إلى أن «التشريق» يمتد على مدار ثلاثة أيام، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وتعد جزءًا لا يتجزأ من شعائر الحج.

أعمال أول أيام التشريق

وفي حديثها عن أول ايام التشريق، قالت دار الإفتاء إن أهم العبادات التي يقوم بها الحجاج خلال هذه الأيام هي رمي الجمرات، حيث يبدأ الحجاج برمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، وهي تمثل رمز رفض الشيطان ونبذ الشر، ويشعر العباد بحالة من السكينة والهدوء وهي فرصة للتفكر والدعاء والاستغفار.