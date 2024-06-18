أطباء كوريا الجنوبية يحتجون على خطة حكومية لزيادة مقاعد كليات الطب بالجامعات

بدأ الأطباء في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إضرابا عن العمل احتجاجا على خطط الحكومة الرامية إلى زيادة حصص الالتحاق بكليات الطب بمقدار 2000 طالب بدءا من العام المقبل.

مسيرة احتجاجية ليوم واحد

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنّ رابطة الأطباء في كوريا الجنوبية أعلنت تنظيم مسيرة احتجاجية لمدة يوم واحد اليوم، حيث احتشد نحو 20 ألف طبيب قرب البرلمان في العاصمة سول.

إغلاق العيادات

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة الكورية الجنوبية أنّ نحو 4% من العيادات الخاصة وعددها 36 ألف أبلغت الحكومة بإغلاق أبوابها اليوم للانضمام للمسيرة الاحتجاجية.

وتسعى الحكومة في كوريا الجنوبية لرفع عدد المقبولين في كليات الطب لمعالجة ما تصفه بأنّه «أقل نسبة عدد أطباء إلى عدد السكان بين الدول المتقدمة»، إلا أنّ الأطباء يقولون إن القرار من شأنه الإضرار بجودة الخدمة والتعليم الطبي.