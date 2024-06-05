طبيب يفجر تحذيرا خطيرا بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. ما علاقة السكتة الدماغية؟

في ظل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وخاصة في الليل، قد تصيب الجسم بمرض خطير، وهو الأمر الذي دفع العديد من العلماء إلى البحث حول إمكانية الإصابة بالأمراض المختلفة عند ارتفاع الحرارة، سواء في الصباح أو المساء.

فرص الإصابة بالسكتة الدماغية

وفق دراسة أجراها الفريق البحثي، في جامعة ميونخ بألمانيا، أن هناك زيادة معدل الإصابة بالسكتة الدماغية في الأيام التي تكون فيها درجات الحرارة شديدة، «أردنا أن نعرف مدى تشكل درجات الحرارة المرتفعة خلال الليل، خطرا على الصحة، وهذا أمر مهم للغاية لأن تغير المناخ يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة خلال الليل بشكل أسرع بكثير من درجات الحرارة أثناء النهار» وفق ألكسندرا شنايدر، عالمة الأوبئة في مركز «Helmholtz» بميونيخ.

هناك العديد من العوامل، التي يمكن أن تكون وراء هذه النتائج، منها زيادة احتمال الإصابة بالجفاف، خاصة أنه يزيد من احتمال الإصابة بسكتة دماغية، وفق ما رواه الدكتور أحمد كامل، استشاري أمراض المخ والأعصاب، موضحًا أن احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية، تزيد كلما فقد الجسم السوائل التي يحتفظ بها.

تجنب الإصابة بالسكتة الدماغية

مع ارتفاع درجة الحرارة عمومًا، بالإضافة إلى تعرق الإنسان وفقده الماء المحتفظ به في جسده، يزيد من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية، على حد تعبير «كامل» خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أن الجلطات والسكتات الدماغية تأتي نتيجة تجلط الدم، وعدم سيولة الدم تأتي من خلال فقد الجسد للسوائل والمياه، لذلك لا بد من الحفاظ على تناول المياه والسوائل بأكبر قدر ممكن خلال ارتفاع درجات الحرارة، تجنبًا لتفاقم الإصابة.