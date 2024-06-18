«إكسترا نيوز» تبرز عدد الوطن عن مجازر «الاحتلال الإسرائيلي» في العيد: تحذير أممي من مجاعة بغزة

عرض برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن» بعنوان «مجازر الاحتلال تحصد أرواح الفلسطينيين في العيد.. وتحذير أممي من مجاعة بغزة».

الإجرام الإسرائيلي في قطاع غزة

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت إنه «لا يوجد سقف لأي قيم أو رحمة للإجرام الإسرائيلي، يعكس كمية فشل غير مسبوقة للنظام الإسرائيلي بأكمله، لأنه يعتدي على المدنيين العزل في قطاع غزة».

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف تجمعات النازحين في رفح الفلسطينية ودير البلح، مشيرا إلى أن اليوم نكسر حاجز 37 ألفا و347 شهيدا، ما تمثل أرقاما غير مسبوقة في التاريخ.