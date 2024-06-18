أهل الكهف يحقق 2.6 مليون جنيه في دور السينما

نجح فيلم أهل الكهف للمخرج عمرو عرفة في تحقيق أعلى إيراد يومي له في ثاني أيام عيد الأضحى في دور العرض السينمائية، وسجل الفيلم إيرادات عن أمس الاثنين في السينمات بلغت 948 ألف جنيه، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ووصلت إجمالي إيرادات فيلم أهل الكهف منذ طرحه في دور العرض السينمائي إلى 2 مليون و600 ألف جنيه، وذلك بعد ما حقق الفيلم في أول أيامه بالسينمات إيرادات وصلت لـ162 ألف جنيه، أما في يومه الثاني حقق 303 آلاف جنيه، وفي اليوم الثالث سجل إيرادات بلغت 260 ألف جنيه، وفي اليوم الرابع سجل 224 ألف جنيه، أما في اليوم الخامس الذي كان أول أيام عيد الأضحى حقق الفيلم 701 ألف جنيه في شباك التذاكر.

تفاصيل فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن مسرحية بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وقدم منها معالجة سينمائية الكاتب أيمن بهجت قمر، ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم خالد النبوي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وأحمد عيد، وغادة عادل، وريم مصطفى، وصبري فواز، ومصطفى فهمي، ورشوان توفيق وغيرهم من النجوم، ويحمل الفيلم توقيع المخرج عمرو عرفة.