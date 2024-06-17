خالد النبوي يشكر مصمم معارك فيلم «أهل الكهف»

وجّه الفنان خالد النبوي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الشكر لمصمم معارك فيلم «أهل الكهف».

وكتب خالد النبوي: «عن الناس الحلوة اللي أبدعت فيلم أهل الكهف براڤو مصمم المعارك الحربية ومنفذي الأكشن، براڤو محمد فودة مصمم الخدع البصرية، الذي جعلنا نراها حقيقة على الشاشة، براڤو إن كل ده تم تنفيذه في مصر على يد مصريين، بإشراف المخرج الكبير عمرو عرفه، وتعيش السينما المصرية بمواهبها الحقيقيّة، أهل الكهف في دور العرض الآن، القائد سبيل».

فيلم أهل الكهف

فيلم «أهل الكهف» للفنان خالد النبوي مأخوذ عن مسرحية بالعنوان نفسه للكاتب الكبير توفيق الحكيم، وكتب أيمن بهجت قمر معالجة سينمائية للمسرحية، وهو من بطولة خالد النبوي ومحمد ممدوح وغادة عادل، وريم مصطفى ومحمد فراج ومحمود حميدة، وبسنت شوقي وصبري فواز، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد رشيدي.