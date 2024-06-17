أيمن بهجت قمر: استعنت بمراجع تاريخية كثيرة عند كتابة أهل الكهف

قال السيناريست أيمن بهجت قمر إن صاحب فكرة فيلم «أهل الكهف» المخرج عمرو عرفة، مشيراً إلى أنه تحمس للتجربة عندما أخبره برغبته بتقديم مسرحية الكاتب الراحل توفيق الحكيم فى عمل سينمائى، لأنها مختلفة عن كل الأعمال السينمائية الموجودة حالياً، منوهاً بأن عملاً بهذه الضخامة كان يستحق كل هذا الوقت، سواء بالتحضير أو التصوير، حتى يخرج بشكل جيد.

وأضاف «قمر»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «فيلم أهل الكهف أكثر مشروع بذل فيه مجهوداً طوال مشواره الفنى، وهذا الكلام ينطبق على جميع العاملين فى العمل، وأنه استعان بالعديد من المراجع التاريخية حتى يكون دقيقاً فى جميع المعلومات، لأنه يدرك تماماً أن السوشيال ميديا ستركز على الأخطاء، لذلك كان على اتصال دائم مع عمرو عرفة ومع صناع العمل، حتى يركزوا على التفاصيل الصغيرة.

وأشار إلى أن الفيلم مستوحى من مسرحية توفيق الحكيم، إضافة إلى جزء صغير من وحى الخيال، حتى يستطيع تقديم العمل فى السينما، متمنياً أن يشاهد الجمهور العمل حتى يروا كمية المجهود الكبير الذى بذل داخل أحداث العمل.