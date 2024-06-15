فيلم «أهل الكهف» يحقق 725 ألف جنيه في دور العرض خلال 3 أيام

نجح فيلم أهل الكهف للمخرج عمرو عرفة في المنافسة خلال موسم عيد الأضحى السينمائي، حيث وصل إجمالي إيرادات الفيلم التي حقهها على مدار 3 أيام لـ725 ألف جنيه، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وحقق فيلم أهل الكهف في أول أيامه بدور العرض السينمائي إيرادات بلغت 162 ألف جنيه، وارتفعت مع اليوم الثاني لتصل لـ303 آلاف جنيه، أما في اليوم الثالث بلغت الإيرادات 260 ألف جنيه عن أمس الجمعة في دور العرض السينمائي.

تفاصيل فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن مسيرحية بنفس الاسم للكاتب الكبير توفيق الحكيم، وقدم عنها معالجة سينمائية الكاتب أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة، وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة يستيقظون بعد مرور 300 عاما ليجدوا كل شيء حولهم قد تغير.

ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم خالد النبوي، محمد ممدوح، محمد فراج، غادة عادل، أحمد عيد، ريم مصطفى، بالإضافة صبري فواز ومصطفى فهمي.