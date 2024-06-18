«الإفتاء» توضح للحجاج حكم رمي الجمار قبل الزوال

حكم رمي الجمار قبل الزوال، سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، وأجابت عنه في فتوى نشرتها عبر موقعها الرسمي، موضحة أنّه يجوز شرعا رمي جمرة العقبة والجمرات أيام التشريق بدءًا مِن منتصف الليل والنفر بعده في الليلة الثانية من ليالي التشريق.

حكم رمي الجمار قبل الزوال

وعن حكم رمي الجمار قبل الزوال، ذكرت الإفتاء المصرية أنّه في هذه الحالة يحسب نصف الليل بقسمة الوقت بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق على اثنين، وإضافة الناتج لبداية المغرب.

رمي الجمار والتيسير على الحجاج

وأوضحت دار الإفتاء في فتواها عن حكم رمي الجمار قبل الزوال أنّ التيسير في الحج من الأمور الجائزة شرعا والمستحبة، مشيرة إلى ما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وَقَفَ في حجة الوداع بِمِنًى لِلناس يَسألونه، فجاءه رجلٌ فقال: لم أشعُر فحَلَقْتُ قبل أنْ أذبح؟ فقال: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ»، فجاء آخر فقال: لم أشعُر فنَحَرْتُ قبل أن أرمي؟ قال: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ»، فما سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن شيءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إلَّا قال: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ» متفقٌ عليه.

وتابعت الدار في فتواها عن حكم رمي الجمار قبل الزوال، أنّ مناسك الحج تنقسم لقسمين وهي أمور يجب تطبيقها ولا يجوز الخروج عنها، وأمور أخرى معنية بالتخفيف عن الحاج اختلف حولها العلماء والفقهاء، وأضافت: «مِن القواعد المقررة شرعًا في التعامل مع المسائل الخلافية أنّه لا يُنكَر المختلفُ فيه وإنما يُنكَر المتفق عليه، وأنّه يجوز الأخذ بقول أيٍّ مِن المجتهدين في مسائل الخلاف ما دام ذلك موافِقًا لِلمصلحة ومُحَقِّقًا للتيسير والتخفيف، وأنَّ "الخروجَ مِن الخلاف مستحبٌّ حيث أمكَنَ ذلك ولا مُعارِض».