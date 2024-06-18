«هيئة الدواء» تحذر من الإفراط في تناول اللحوم خلال العيد.. 6 أمراض خطيرة تهدد حياتك

أصدرت هيئة الدواء المصرية تقريرًا رسميًا تحذر فيه من مخاطر الإفراط في تناول اللحوم، موضحة أن ذلك قد يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية الجسيمة.

وفيما يلي أبرز تلك المشكلات:

​- صعوبة الهضم والإصابة بالإمساك​.

اللحوم من الأطعمة التي تحتاج إلى وقت لهضمها، ولا تحتوي على الألياف، ويمكن أن تسبب حدوث انتفاخات، وخاصة اللحم الذي يحتوي على دهون.​

والأفضل تناول كميات مناسبة من اللحوم، بالإضافة إلى الكربوهيدرات الصحية، مثل: الحبوب الكاملة، كذلك تناول الخضروات والفاكهة، والتي تساعد في الهضم.​

- زيادة الوزن

​تناول كميات كبيرة من البروتين الحيواني يخزن بالجسم على هيئة دهون، وينطبق هذا على مختلف أنواع اللحوم، وتحديدًا اللحوم التي تحتوي على دهون كثيرة، وكذلك اللحوم المصنعة الضارة بالصحة.​

- إمكانية الإصابة بالجفاف

ويأتي ذلك ​نتيجة زيادة حمض اليوريك في الجسم الذي يحدث بسبب تناول كميات كبيرة من اللحوم؛ فسوف تحتاج الكلى إلى مقدار زائد من الماء لتخليص الجسم من المواد السامة التي تتراكم بسبب اللحوم.

​ويتطلب هذا سحب المزيد من الماء الموجود في الجسم، وكثرة الحاجة إلى التبول، مع عدم شرب الماء بكميات كافية، ويمكن أن تصاب بالجفاف.​​

- مشكلات في القلب والشرايين​

يحتاج الجسم إلى تناول الألياف، ليس لسهولة الهضم فحسب، ولكن لأنها تقلل من امتصاص الكوليسترول، وبالتالي تحمي القلب من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن تصيبه.​

وإذا كان تناول اللحوم يأتي على حساب مصادر الألياف الأخرى؛ فإنها ستؤثر مع الوقت على صحة القلب والشرايين، حيث أن اللحوم ترفع مستوى الكوليسترول الضار بالجسم، وخاصةً اللحوم المصنعة أو التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون غير الصحية.​​

الإصابة بالالتهابات في الجسم

- الإصابة بالالتهابات في الجسم

الدهون المشبعة الموجودة في اللحم تعزز إصابة الجسم بالالتهابات، كما أن اللحوم تفتقر إلى مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الالتهابات والوقاية منها.

​ومن المهم تناول الأطعمة الملونة، والمقصود بها الخضروات والفواكة ذات الألوان العديدة، لاحتوائها على مضادات الأكسدة المهمة للجسم.​​

- حصى الكلى

​يسبب الإفراط في تناول اللحوم التأثير سلبًا على الكلى وزيادة احتمالية تكون الحصوات، إذ تحتوي البروتينات الحيوانية على مركبات تسمى البيورينات التي تتحلل إلى حمض اليوريك، والكثير من هذا الحمض يسبب تكون حصوات الكلى.​