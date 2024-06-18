«أرملة بنسلفانيا».. أمريكية تفوز بمليون دولار في اليانصيب

في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، تحقق حلم السيدة الأمريكية كارين كوفمان، البالغة من العمر 61 عامًا، بالفوز بملبغ مليون دولار، لكنه السعادة تحولت إلى كابوس بعد وفاة زوجها، عقب مرور أسبوعين فقط من الفوز في اليانصيب، الأمر الذي وصفته «كوفمان» بـ«الفوز الحلو والمر»؛ ليتصدر اسمها عناوين الصحف في الساعات الماضية.

الفرحة تتحول إلى حزن

تعود تذكرة اليانصيب إلى مارس الماضي، ولم تتذكرها «كوفمان»، وتفاجأت بفوزها الخميس 13 يونيو، وفقًا لليانصيب في بنسلفانيا، لكن السعادة لم تدم طويلًا ولم تستمتع السيدة الستينية بفرحة عمرها، وبعد أسبوعين فقط من إعلان النتيجة، توفي زوجها بعد عشرة عمر 31 عامًا بسبب ورم في المخ عن عمر ناهز 62 عامًا، وبعد حصولها على شيك بقيمة مليون دولار، وصفت اللحظة بأنّها «حلوة ومرّة».

وفي أيامه الأخيرة، أعرب زوجها عن قلقه بشأن أمنها المالي بدونه، وأوصاها بأن تعتني بنفسها، قالت السيدة «كوفمان»: «على مر السنين، ظللت أقول له انظر، في أحد هذه الأيام، سأصل إلى المليون، أنت تشاهد وترى، وكان يضحك علي ويقول: نعم، صحيح».

وأضافت في وداعه قائلة وهي تتمالك نفسها من البكاء: «روب، يمكنك المضي قدمًا ولا داعي للقلق».