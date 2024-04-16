مسلسل كامل العدد +1 نقطة تحول في حياة جيسيكا حسام.. سر المليون متابع

خطفت جيسيكا حسام الدين، الأنظار في مسلسل كامل العدد +1، الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك على شاشة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خاصة بعد مشهد «إيه التفكير القديم دا هو إحنا في التسعينات»، والذي كان بمثابة نقطة تحول في حياتها.

كامل العدد +1 نقطة تحول في حياة جيسيكا

معظم اليوم تقضيه «جيسيكا» على موقع التواصل «تيك توك»، وبعدما كان لديها ما يقرب من 50 ألف متابع، تضاعف العدد عشرات المرات ليصبح في النهاية مليون متابع على حسابها الشخصي على منصة الفيديوهات القصيرة، وفق حديثها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة.

أصبح مشهد «أنا بجد مش مصدقة الطريقة اللي بتفكر بيها هو إحنا في التسعينات!»، الذي قالته جيسيكا حسام الدين، وتجسد شخصية «أمينة» لشقيقها «شريف» الذي يجسد شخصيته حمزة دياب في مشهد ضمن أحداث مسلسل كامل العدد +1، حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

من هي جيسيكا حسام؟

وبحسب الصفحة الرسمية لجيسيكا حسام الدين على موقع تبادل الصور والفيديويهات القصيرة «إنستجرام»، فهي من مواليد يناير 2010 وتبلغ من العمر 14 عامًا، بدأت التمثيل في طفولتها، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية، ومنها: مسلسل «ليه لأ؟!» عام 2020، ومسلسل «الاختيار 2: رجال الظل» عام 2021، كما شاركت بالتمثيل في فيلم «the goat»، والذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة.