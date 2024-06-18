بريطانيا تترقب «أعنف صيف» في التاريخ.. وتحذيرات غير مسبوقة من ارتفاع الحرارة

«يوليو الأكثر سخونة».. تحذير أطلقته المملكة المتحدة لسكانها، بعد أن كشفت خرائط الأرصاد البريطانية عن أنّ الحرارة والرطوبة ستقفز إلى مستويات غير متوازنة بداية من منتصف يونيو حتى نهاية أغسطس المقبل، وبحسب تقديرات «الأرصاد البريطانية»، قد تتخطى الحرارة درجتين مئويتين فوق المتوسط، حسب موقع «Net Weather» المتخصص في الطقس.

تحذير من أعلى درجة حرارة في بريطانيا

تحذير آخر أطلقه علماء المناخ في مجلة «NetWeather» المتخصصة في الطقس، بعد تأكيدهم أنّ أشهر الصيف في المملكة المتحدة ستسجل أعلى درجات حرارة حتى أغسطس، بسبب اتجاه الرياح السائد من الجنوب الغربي أو الجنوب، حيث تكون الحرارة أعلى من المتوسط أي 27 و28 درجة في يوليو، بسبب اضطراب الطقس قبالة المحيط الأطلسي.

توقعات الأرصاد الجوية البريطانية

ماركو بيتاجنا، الخبير في مكتب الأرصاد الجوية، أوضحت في بيان نشرته «NetWeather»، أنّ الحرارة ستكون أعلى من المتوسط في أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، متوقعة أن تكون الأجواء شديدة الحرارة، مع توقعات أخرى بسقوط أمطار تقلل حدّة الاضطرابات.

بيتاجنا قالت إنّ بلدة تشيرتسي الواقعة في مقاطعة سري، ستسجل أعلى درجة حرارة بقيمة 27.5 درجة مئوية، وحذّر من ارتفاع نسبة الرطوبة إلى 70 درجة، وهو الأمر الذي حذّر منه موقع «weather» المتخصص في توقعات الطقس، حيث أكد أنّ الرطوبة في بريطاني ستدور حول معدلات 58 و60 و70 درجة مئوية خارج المنازل.