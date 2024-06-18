مع ارتفاع الحرارة.. شواطئ العائلات بالغردقة تستقبل 20 آلاف زائر في عيد الأضحى

فتحت الشواطئ العامة في الغردقة أبوابها أمام المصطافين منذ الساعة الثامنة صباح ثالث أيام عيد الأضحى لقضاء احتفالات العيد على الشواطئ في ظل ارتفاع درجات الحرارة، إذ توافد الآلاف على الشواطئ العامة منذ بدء إجازة عيد الأضحى المبارك.

شواطئ العائلات

وكشف أشرف فؤاد مدير شواطئ العائلات بالغردقة لـ«الوطن» اليوم الثلاثاء أنَّ شواطئ العائلات بالغردقة فتحت أبوابها المصطافين منذ الساعة 8 صباحًا، إذ يستمر التوافد طوال اليوم.

20 ألف زائر في عيد الأضحى

وأشار إلى أنَّ شواطئ العائلات بالغردقة استقبلت 20 ألف زائر خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى من أهالي الغردقة ومن الزائرين، على شواطئ منتجع العائلات من مختلف المحافظات، إذ تعتبر أكبر الشواطئ العامة في الغردقة تحت إشراف محافظة البحر الأحمر.

وأكّد توفير جميع سبل الراحة والأمان من خلال تواجد عدد من منقذي الشواطئ منتشرين على طول الشاطئ بالتنسيق مع غرفة الغوص والإنقاذ البحري، بناءاً على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأوضح أنَّه يتمّ بث تعليمات الزائرين عبر إذاعة داخلية تُبث على فترات زمنية لتوجيه الزائرين وإبلاغهم بتعليمات المنتجع باحترام الآداب العامة الشواطئ وعدم إلقاء القمامة في الأماكن غير المخصصة لها وتوقيع غرامة فورية على المواطنين المخالفين قدرها 100 جنيه.

ولفت إلى استمرار حملات النظافة على الشواطئ منذ الصباح الباكر، بالتزامن مع رفع مستوى المرافق والخدمات وتوفير كل سبل الراحة لرواد المنتجع.