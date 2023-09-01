اليابان تشهد أعلى درجات حرارة منذ 125 عاما

قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الجمعة، إن البلاد سجلت أعلى متوسط لدرجات الحرارة هذا الصيف منذ 125 عاماً.

وأضافت وكالة الأرصاد، أن صيف اليابان هذا العام كان الأكثر سخونة، حيث إن متوسط درجات الحرارة هو الأعلى منذ بدء التسجيل في عام 1898، حسبما ذكرت وكالة أنباء «رويترز».

أعلي درجات الحرارة سخونة في اليابان

وأضافت الوكالة أنه بناء على قياسات أجريت في 15 موقعاً في أنحاء البلاد بين يونيو وأغسطس، زاد متوسط درجات الحرارة 1.76 درجة مئوية، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق عند زيادة قدرها 1.08 درجة في 2010.

وفي الفترة من يونيو إلى أغسطس، سجلت الوكالة متوسط درجات حرارة صيفية أعلى بكثير في شمال وشرق وغرب اليابان.

ويبلغ متوسط درجة الحرارة الشاذة في اليابان، استنادا إلى الملاحظات في 15 موقعا، +1.76 درجة مئوية نحو 35 درجة، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط عام 2010 (+1.08 درجة مئوية) أي نحو 34 درجة مئوية، وهو الأعلى منذ بدء الإحصائيات في عام 1898 والأعلى في الصيف.

وسجلت المدينة الواقعة في منطقة نيغاتا باليابان درجة حرارة منخفضة بلغت 31.4 درجة مئوية (88.5 فهرنهايت) في 10 أغسطس، ما يجعلها أعلى درجة حرارة يومية دنيا في جميع أنحاء اليابان.

موجة حارة تضرب اليابان

وصرحت الوكالة، أنه بالمقارنة مع السنوات التي شهدت متوسط درجات حرارة مرتفعة بشكل خاص في الصيف (2010 و2013 و2018 و2022)، فقد زاد عدد الأيام شديدة الحرارة بشكل ملحوظ اعتبارًا من أواخر يوليو فصاعدًا، ليصل إلى أعلى إجمالي منذ عام 2010.