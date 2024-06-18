«الأرصاد»: طقس شديد الحرارة على القاهرة والسواحل مع بداية الظهيرة

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الموافق ثالث أيام عيد الأضحى سيكون شديد الحرارة على القاهرة والسواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال الدلتا ومدن القناة، وصولًا إلى منطقة مصر الوسطى وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية.

وأشارت الأرصاد في بيان لها أنَّ تأثير الكتل الهوائية الصحراوية على حالة الطقس اليوم ثالث أيام العيد، مبينة أنَّه سيكون شديد الحرارة مع بداية ساعات الظهيرة على القاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال الدلتا، مع طقس حار على السواحل الشمالية شرقية وغربية، وذلك مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة القاهرة وشمال وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

درجات الحرارة اليوم على القاهرة

وجاءت درجات الحرارة المسجلة اليوم الثلاثاء ثالث أيام العيد على القاهرة و الدلتا ومدن القناة كما يلي:

القاهرة: الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

العاصمة الإدارية: العظمى 36 الصغرى 23.

6 أكتوبر: العظمى 38 الصغرى 22.

بنها: العظمى 37 الصغرى 22.

دمنهور: العظمى 35 الصغرى 22.

وادي النطرون: العظمى 36 الصغرى 22.

الزقازيق: العظمى 37 الصغرى 22.

شبين الكوم: العظمى 37 الصغرى 22.

الإسماعيلية: العظمى 37 الصغرى 22.

السويس: العظمى 37 الصغرى 22.

درجات الحرارة اليوم على السواحل الشمالية

الإسكندرية: العظمى 31 الصغرى 18.

مطروح: العظمى 29 الصغرى 19.

العلمين: العظمى 28الصغرى 18.

بورسعيد: العظمى 32 الصغرى 18.