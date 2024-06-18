ارتفاع معدلات توريد القمح في الشرقية إلى 608 آلاف طن

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ارتفاع معدل توريد القمح المحلي إلى 607 آلاف و521 طنا و316 كيلو منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضي داخل المواقع التخزينية بالمحافظة.

تسهيل الإجراءات على المزارعين

وأشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من الجهات المعنية خاصة العاملين في مواقع التخزين والصوامع والشون بتسهيل الإجراءات على المواطنين والمزارعين عند توريد القمح، بداية من مرحلة الفرز حتى معرفة درجة النقاوة وصولا إلى التفريغ داخل مواقع التخزين.

من جانبها، أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أنّه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء بمفرده أو مختلطا بالتبن والحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف أو حيازته بقصد الاستخدام.

وأضافت وكيلة وزارة التموين في الشرقية، أنّ الأقماح الموردة بالشون يتم تخزينها في أجوله جوت سليمة وعلى عروق خشبية أو طبالي وتغطيتها بالمشمعات والأغطية.