محافظ المنيا: توريد 377 ألف طن قمح منذ بداية الموسم

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024، حيث تم توريد 377 ألف طن و803 كيلوجرامات منذ بدء الموسم، وذلك في 42 موقعا تخزينيا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة لاستيعاب الطاقة الإنتاجية من المحصول.

تسهيل عملية التوريد على المزارعين

وشدد محافظ المنيا على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية، لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانيا لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع.

حملات رقابية على الشون والصوامع

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بالمنيا، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين، مع تفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة دون بتصريح من مديرية التموين.