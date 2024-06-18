محافظة كفر الشيخ ترفع 2000 طن مخلفات من الشوارع خلال إجازة عيد الأضحى

تمكنت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، من رفع 2000 طن مخلفات من صناديق التجميع بالشوارع، خلال إجازة عيد الأضحى، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، بزيادة الاهتمام بمنظومة النظافة العامة.

الاهتمام بمنظومة النظافة العامة

وباشرت الوحدات المحلية حملات النظافة المستمرة بالمراكز والمدن والقرى، بإشراف رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء القرى ومسؤولي أجهزة النطافة بمجالس المدن، وباستخدام معدات الحملة الميكانية والوحدات المحلية من سيارات وجرارات ولوادر، للحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

وواصلت الوحدات المحلية أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، بنطاق الوحدات القروية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بهدف رفع كفاءة الطرق الرئيسية، وخلق سيولة مرورية أمام المارة والسيارات.

التخلص الآمن من المخلفات الناتجة

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف حملات النظافة العامة بالشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة، والعمل على رفع تراكمات القمامة أولاً بأول، والتخلص الآمن من كل المخلفات الناتجة عن عملية ذبح أضاحي عيد الأضحى المبارك بالأماكن المخصصة حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين.